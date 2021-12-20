Путин: Борьба с террором должна быть жесткой и бескомпромиссной Фото: REUTERS

Президент Росси Владимир Путин заявил, что борьба с террором должна быть жесткой и бескомпромиссной.

Глава государства напомнил, что за 11 месяцев 2021 года в стране было предотвращено 32 теракта.

Путин потребовал от органов безопасности ликвидировать ячейки международных террористических группировок, пресекать работу вербовщиков и эмиссаров. Об этом заявил в опубликованном на сайте телеканала "Звезда" видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Российский лидер также акцентировал, что нельзя допускать вовлечения граждан, особенно молодых людей, в противозаконную антигосударственную деятельность.