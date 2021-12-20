С начала 2021 года в России предотвратили 32 теракта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России органам безопасности удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Только за 11 месяцев 2021 года было предотвращено 32 теракта.

- На этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи ... Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы, - заявил президент РФ Владимир Путин телеканала "Звезда" в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Осенью этого года сотрудники ФСБ РФ провели операцию в 7 регионах России по задержанию членов запрещенной в нашей стране международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шамв"*. Задержания прошли в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

По данным следствия, все задержанные причастны к ресурсному обеспечению боевиков денежными средствами на идеологической основе. При обысках у задержанных нашли смартфоны, с которых они совершали платежи, а также религиозно-экстремистская литература.

*Запрещенная в России террористическая организация