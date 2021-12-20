Немецкий депутат заявил, что "Северный поток - 2" является не чисто экономическим проектом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что газопровод "Северный поток - 2" не является чисто экономическим проектом. Об этом он рассказал в эфире на радио Deutschlandfunk.

По мнению немецкого депутата, хотя данный проект и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран-членов Европейского союза, все же трубопровод имеет и политический аспект. Он также добавил, что данная тема вызывает у многих партнеров в ЕС "головную боль".

Строительство "Северного потока - 2" официально было заверено 10 сентября 2021 года. Позже в Германии заявили о приостановке сертификации трубопровода. Это назвали чисто технической мерой. все дело в том, что российской стороне необходимо дооформить некоторые бумаги. Оказалось, что компания-оператор "Nord Stream - 2 AG "решила создать в ФРГ дочернюю компанию для немецкой части трубы.