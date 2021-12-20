Истребитель Checkmate вошел в топ-10 мировых достижений военной авиации за 2021 год

Российский истребитель ЛТС Checkmate Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новейший легкий истребитель Checkmate, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), вошел в топ-10 достижений в сфере военной авиации за 2021 год. Данный рейтинг был составлен ведущим американским профильным журналом Aviation Week & Space Technology.

Отмечается, что Checkmate вошел в список наиболее значимых достижений наряду с первым полетом "беспилотного ведомого" и первой дозаправкой в воздухе, выполненной беспилотным летательным аппаратом.

Летом 2021 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на авиасалоне МАКС-2021 заявлял, что новейший перспективный легкий тактический самолет Checkmate производства корпорации "Сухой" будет готов в течение четырех лет.

По его словам, Checkmate унифицируют с истребителем Су-57, чтобы максимально сократить экономические издержки.