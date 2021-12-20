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Общество20 декабря 2021 0:22

Путин рассказал, что угрожает единству России

Путин назвал экстремизм прямой угрозой единству России
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Путин рассказал, что угрожает единству России

Путин рассказал, что угрожает единству России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что прямой угрозой единству России является экстремизм. Глава государства считает необходимым жестко пресекать любые его проявления.

- Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, - сказал российский лидер в видеопоздравлении с Днем сотрудников органов безопасности для телеканала "Звезда".

В этом же видео глава государства заявил, что борьба с террором должна быть жесткой и бескомпромиссной. Путин добавил, что только за 11 месяцев 2021 года в стране было предотвращено 32 теракта.

Президент потребовал от органов безопасности ликвидировать ячейки международных террористических группировок и пресекать работу вербовщиков и эмиссаров.