Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 208 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате обрушившегося на Филиппины тайфуна "Раи" погибли не менее 208 человек, еще 239 граждан пострадали. Об этом сообщает издание Manila Bulletin со ссылкой на данные полиции страны.

До этого было известно о 169 погибших. Также 52 человека считаются пропавшими без вести, их ищут специальные спасательные службы.

Ранее метеорологическая обсерватория Гонконга информировала, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч жителей до того, как стихия настигла дома людей.

В прошлом году 10 десять человек погибли и трое пропали без вести в результате мощного тайфуна "Гони" на Филиппинах. Среди погибших есть пятилетний ребенок, все они проживали в провинции Албай. Пропавшие без вести жители Филиппин – жители муниципалитета Гинобатан.