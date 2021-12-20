Что произошло в ночь на 20 декабря Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что прямой угрозой единству России является экстремизм. Глава государства считает необходимым жестко пресекать любые его проявления. Российский лидер также напомнил, что за 11 месяцев 2021 года в стране было предотвращено 32 теракта.

Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал влиянии пандемии коронавируса на экономическую сферу РФ. По его словам, ковид затронул весь мир, но на российской экономике он сказался сильнее, чем на экономиках других государств. Также он назвал четыре угрозы для экономики РФ: развития пандемии ковида, рост инфляции, введение санкций против РФ и энергопереход (но лишь в долгосрочной перспективе).

20 декабря спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с космическими туристами благополучно приземлился в степи Казахстана. На корабле к МКС летали японский миллиардер Юсаку Маэдзава с помощником по бизнесу Ёдзо Хирано. Также в состав экипажа вошел корреспондент ТАСС Александр Мисуркин.

На Украине считают, что акт провозглашения независимости страны противоречит желанию нынешних властей государства вступить в НАТО. В документе было прописано, что "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках".

Россия приостановила импорт части фруктов и овощей из Турции, Египта и Ирана. В частности, ограничены поставки апельсинов, винограда, мандаринов, гранатов, лимонов и перца. Причиной запрета стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований продуктов, которые проводились для определения наличия пестицидов и ГМО.

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде после Нового года. Так, по словам синоптика, на европейской части страны после праздников ожидаются сильные морозы, которые будут сменяться оттепелями.