Вирусолог Альтштейн рассказал, когда выше всего риск умереть от коронавируса

Данные о смертоносности "омикрон"-штамма появятся уже к Новому году, уверен Альтштейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельные исходы при коронавирусной инфекции чаще всего фиксируют на третью-четвертую неделю после заражения, рассказал Ura.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

"Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели", - констатировал врач.

По его словам, не стоит ожидать высокой смертности от нового штамма COVID-19 "омикрон". Об этом говорят изначальные данные, полученные в Африке, где фиксируют наибольшее число случаев заражения мутировавшим вирусом.

"Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки", - уточнил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что для четких выводов следует дождаться полных данных о новом штамме коронавируса, которые должны появиться как минимум к Новому году.

Как ранее писал сайт kp.ru, на территории Великобритании новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.