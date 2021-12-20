CNN: Байден дал чиновникам США четыре недели на предотвращение "вторжения" России на Украину

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден дал американской администрации "окно в четыре недели", чтобы предотвратить гипотетическое "вторжение" на Украину, которое якобы может планировать Россия. Соответствующее сообщение распространил телеканал CNN.

По данным СМИ, чиновники получили полный карт-бланш, выражающийся в формулировке "использовать все возможные инструменты" для сдерживания России.

По информации издания, в качестве таких "инструментов" рассматриваются более жесткие санкции, чем все, которые принимались против Российской Федерации ранее.

Они "повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и финансовой системы", говорится в материале.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заверил коллегу из Соединенных Штатов, что российские войска не выходили за пределы страны и угрозы для Украины не представляют.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Джозеф Байден уже сам поверил в информационный вброс о возможности военного "вторжения" России на Украину.

Напомним, Москва многократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства.