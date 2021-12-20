Боррель заявил, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Россия полностью выполняет обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища — это средство для оказания давления на ЕС", - написал Боррель в своем блоге.

По оценке главы евродипломатии, такие действия могут быть связаны с желанием как можно быстрее запустить газопровод "Северный поток – 2". Он также отметил, что Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в голубом топливе.

Как ранее писал сайт kp.ru, регулятор ФРГ раскрыл подробности о сроках принятия решения по сертификации газопровода "Северный поток — 2". По его оценке, в первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 принято не будет. Замедление процесса в организации объяснили тем, что пока не получили все необходимые документы для продолжения процесса сертификации.