РБК: объем взяток при госзакупках составляет 6,6 трлн рублей

В ВШЭ выяснили, что с коррупцией сталкивался 71% поставщиков Фото: Евгения ГУСЕВА

Средняя доля взяток по госконтрактам составляет 22,5% от стоимости заключенных договоров, а в общей сложности в 2020 году объем коррупционных выплат в России составил порядка 6,6 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Посредством анонимного опроса исследователи выяснили, что с коррупцией сталкивался 71% поставщиков. В нем приняли участие свыше 1,2 тысячи представителей компаний, причем 53% из них представляли микропредприятия, 34% - малый бизнес, 7% - крупный бизнес и 6% - средний бизнес.

Эксперты ВШЭ уточнили, что многие респонденты напрямую не говорили об участии в коррупции, опасаясь возможного уголовного преследования, но ответы на косвенные вопросы указывали, что они сталкивались с необходимостью делать откаты, чтобы выиграть жесточайшую конкуренцию за госзаказ.

Так, 37% респондентов главным фактором получения госзаказа назвала вертикальный (между заказчиком и поставщиком) и горизонтальный (между участниками торгов) сговоры.

Замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский уточнил, что респонденты в общей сложности вспомнили около 2,3 тысячи примеров откатов из практики. При этом их суммы варьировались от 3% до 65% от стоимости госконтракта. Нулевую сумму назвали 14% опрошенных.

Как ранее писал сайт kp.ru, стоимость изъятых активов у осужденных за коррупцию в России впервые превысила сумму установленного ущерба. Об этом заявил Генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, это связано с тем, что арест активов теперь ведется с учетом не только возмещения ущерба, но и возможного штрафа.

В 2021 году сумма, которую удалось взыскать с коррупционеров через суды, выросла в шесть раз. Она достигла 727 млн рублей, уточнил Краснов.