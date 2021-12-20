Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников российских спецслужб с Днем работника органов безопасности, который ежегодно отмечают 20 декабря. Поздравление показал телеканал "Звезда".

Президент России особенно отметил ветеранов органов, которые выдержали сложнейшие испытания, как в мирное, так и в военное время. Ветераны своим беспримерным мужеством доказали, что не существует более высокой ценности, чем служба родине и населению страны, подчеркнул Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что сейчас к сотрудникам спецслужб предъявляют особо высокие требования. Одна из главных задач – борьба с терроризмом, которую органы госбезопасности с успехом выполняют, уточнил глава государства.

"Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы, - констатировал Путин. - За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно".

По его словам, только в 2021 году удалось пресечь попытки 61 преступления террористической направленности, в том числе 32 терактов.

Владимир Путин также отметил значимость работы контрразведки, антикоррупционной деятельности, а также борьбой с различными проявлениями экстремизма, в том числе ксенофобии, социальной и религиозной вражды.

Президент России выразил уверенность, что сотрудники органов безопасности с достоинством выполнят стоящие перед ними задачи и поблагодарил их за верность долгу и присяге.

Как ранее писал сайт kp.ru, Федеральная служба безопасности России задержала в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группировки, рассказали журналистам в ведомстве. Двое из них, вероятно, готовили нападения на образовательные учреждения.

Среди задержанных установлены администраторы интернет-сообществ группировки. Они по указанию основателя организации Егора Краснова пропагандировали в Сети экстремистскую идеологию и призывали совершать насильственные акции, уточнили в ФСБ. В частности, через мессенджеры сторонники группировки получали требования совершать теракты и массовые убийства.