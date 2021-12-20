Отец погибшего на съемках "Раст" оператора обвинил Алека Болдуина в причастности к убийству

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке фильма «Раст» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в убийстве. Такое заявление сделал отец погибшей Анатолий Андросович, отметив, что не может понять поведение артиста.

«Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер - это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», - приводит таблоид Sun слова отца оператора Хатчиинс.

По его мнению, актер явно произвел выстрел, поэтому непонятно, почему он «не может понести частичную ответственность за смерть» оператора.

Напомним, в октябре Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках вестерна. Пистолет, который использовали в качестве реквизита, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Во время съемки эпизода актер выстрелил, смертельно ранив оператора, а осколки задели режиссера, у которого оказалась повреждена ключица.