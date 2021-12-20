Экс-посол США в России заявил, что после распада СССР мир не стал однополярным

США после распада СССР все равно не могли позволить себе "делать все, что угодно", уверен Томас Пикеринг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распад Советского Союза не сделал мир однополярным, о чем нередко твердят различные эксперты, заявил ТАСС Томас Пикеринг, который был американским послом в России в 1993-1996 годах.

По его словам, однополярность мира подразумевает, что какая-либо страна может "делать все что угодно, когда угодно и где угодно", в то время как у США такой возможности как не было при СССР, так и не появилось после его распада.

"Нам нужно было создавать коалицию друзей и союзников, учитывать их мнения, привлекать их к тому, что мы делаем", - аргументировал Пикеринг.

Дипломат также назвал еще один фактор, который однозначно говорит о том, что мир не был однополярным. Это ядерный баланс, на который распад Советского Союза почти никак не повлиял.

"В том, что касается ядерного потенциала, мы в Соединенных Штатах никогда не считали, что баланс в ядерных вооружениях изменился так сильно, что мы могли бы делать все что угодно, когда угодно и где угодно", - уточнил бывший американский посол.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как он воспринял распад СССР. По словам Путина, для него это стало трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны.

Российский лидер напомнил, что страна потеряла порядка 40 процентов территории, населения, производственных мощностей. Глава государства подчеркнул, что с распадом Союза "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет" и отметил, что это, возможно, было хорошо для республик, но для людей, не по своей воле оказавшихся за границей, это было безусловно плохо.