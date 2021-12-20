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Политика20 декабря 2021 6:45

Экс-посол США в России заявил, что после распада СССР мир не стал однополярным

Томас Пикеринг подчеркнул, что Соединенным Штатам нужна была коалиция союзников, чье мнение необходимо учитывать
Роман КИЛЬМЯШКИН
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США после распада СССР все равно не могли позволить себе "делать все, что угодно", уверен Томас Пикеринг

США после распада СССР все равно не могли позволить себе "делать все, что угодно", уверен Томас Пикеринг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распад Советского Союза не сделал мир однополярным, о чем нередко твердят различные эксперты, заявил ТАСС Томас Пикеринг, который был американским послом в России в 1993-1996 годах.

По его словам, однополярность мира подразумевает, что какая-либо страна может "делать все что угодно, когда угодно и где угодно", в то время как у США такой возможности как не было при СССР, так и не появилось после его распада.

"Нам нужно было создавать коалицию друзей и союзников, учитывать их мнения, привлекать их к тому, что мы делаем", - аргументировал Пикеринг.

Дипломат также назвал еще один фактор, который однозначно говорит о том, что мир не был однополярным. Это ядерный баланс, на который распад Советского Союза почти никак не повлиял.

"В том, что касается ядерного потенциала, мы в Соединенных Штатах никогда не считали, что баланс в ядерных вооружениях изменился так сильно, что мы могли бы делать все что угодно, когда угодно и где угодно", - уточнил бывший американский посол.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как он воспринял распад СССР. По словам Путина, для него это стало трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны.

Российский лидер напомнил, что страна потеряла порядка 40 процентов территории, населения, производственных мощностей. Глава государства подчеркнул, что с распадом Союза "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет" и отметил, что это, возможно, было хорошо для республик, но для людей, не по своей воле оказавшихся за границей, это было безусловно плохо.