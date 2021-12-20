Рябков заявил, что Россия еще не решила, будет ли отказываться от моратория на размещение ракет в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва пока не приняла решение, будет ли отказываться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если США и НАТО не примут предложения России по гарантиям безопасности. Такое заявление в понедельник, 20 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Одно с другим не связано. У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остаётся в силе», - заявил дипломат, отметив, что мораторий будет действовать до момента, «если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира».

Как писал сайт kp.ru, Рябков также заявил, что Вашингтон пока не дал официального ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Замминистра иностранных дел РФ сообщил, что российская сторона ждет ответа, однако пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.