Правительство России утвердило автоматическое продление лицензий в ряде отраслей в 2022 году

Михаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева / ТАСС

Российское правительство продлит еще на один год действие некоторых лицензий и разрешений для предпринимателей в десяти сферах, срок действий которых должен был истечь в 2022 году. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и строительства, - говорится на сайте Кабмина РФ. - Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 10 тыс. лицензий и разрешений".

Во время распространения коронавирусной инфекции данная мера поддержки уже доказала свою эффективность, позволив сократить издержки бизнеса на прохождение разрешительных процедур

Также документ дает госведомствам право сокращать перечень обязательных требований при продлении лицензии и проводить проверки дистанционно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Мишустин заявил, что Россия не только вернулась на докризисный уровень экономики, но и превысила его. Премьер-министр назвал предпринимательскую инициативу главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле и пообещал, что государство окажет предпринимателям необходимое содействие.