Свыше миллиона семей рискуют лишиться квартир в домах-самостроях

ВЦНСП: более миллиона семей рискуют лишиться квартир в домах-самостроях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) заявили, что более 1 миллиона семей могут лишиться квартир в домах-самостроях по всей стране.

Руководитель центра Александр Моор рассказал "Известиям", что в число самых проблемных субъектов входит Краснодарский край, Крым и Дагестан.

По его словам, более 40 тысяч объектов были возведены без получения разрешения на строительство - на землях, предназначенных для частных домов. Так, не менее 10 миллионов квадратных метров жилья в России имеют статус самовольной постройки.

Как отметил собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, подобные дома возводятся по договору с властями региона.

В Генпрокуратуре сообщили, что этот вопрос будет рассмотрен до конца 2021 года в рамках работы по борьбе с преступлениями в экономической сфере.

Ранее стало известно, что около 100 незаконно возводимых домов намерены снести власти Махачкалы через суд.

По словам заместителя начальника отдела координации капитального строительства администрации Махачкалы Магомеда Магомедова, активно работа по сносу незаконно возводимых объектов в городе ведется уже около двух месяцев, сообщает ФАН.