Ученые ИГУ исследуют, как байкальские эндемики приспосабливаются к холоду

Через призму амфипод. Автор фото: Ксения Верещагина

Как действует изменение климата на экосистему Байкала? На этот вопрос ученым помогут ответить беспозвоночные обитатели озера. Особенности их адаптации к сезонному похолоданию исследуют в молодежной лаборатории стресс-физиологии и перспективных биотехнологий НИИ биологии Иркутского госуниверситета.

Ученые изучают ракообразных, а их в озере насчитывается более 350 видов! Многие из них - эндемики, то есть нигде больше не встречаются. Кроме того, именно рачки - любимое угощение для байкальских рыб. Поэтому важно выяснить, как из-за климата может измениться их популяция и в целом всех эндемиков озера.

- Известно, что байкальские эндемики сохраняют активность зимой, тогда как голарктический вид Gammarus lacustris впадает в оцепенение, - говорит автор исследования Юлия Широкова. - Удалось показать, что байкальские эндемики обладают метаболическими адаптациями к низкой температуре.

В будущем, основываясь на этих данных, ученые смогут предсказывать, как погодные изменения воздействуют на чувствительных и редких обитателей древних озер. Также будет возможность разработать новые эффективные методы биомониторинга Байкала.

Но и это еще не все. Исследования могут показать, что организмы становятся устойчивее перед морозами благодаря особым молекулам, ферментам, во много раз ускоряющим биохимические реакции. В таком случае гены этих ферменты можно встроить в бактерии и синтезировать на их основе медицинские препараты, использовать в пищевой промышленности и производстве бытовой химии.

Байкальский эндемичный рачок Eulimnogammarus verrucosus (Gerstfeldt, 1858) покрытый «шубой» из-за заражения инфузориями, оомицетами или грибами. Автор фото: Ксения Верещагина

СПРАВКА "КП"

Молодежная лаборатория ИГУ создана по нацпроекту «Наука и университеты». В этом году в стране открыли 120 подобных лабораторий в научных организациях и вузах. Все заявки прошли экспертизу Российской академии наук.