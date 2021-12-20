Москву накрыли аномальные сугробы

Сугробы в Москве продолжают расти Фото: REUTERS

Российская столица оказалась под аномальными сугробами, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram в понедельник, 20 декабря.

По его словам, высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ к 9 часам утра превысила климатическую норму для этого дня на 10 сантиметров. Это соответствует средним показателям на 10 января, уточнил синоптик.

Правда, до рекорда еще далеко. Наибольшая высота сугробов в Москве зафиксирована в 1919 и 1941 годах. Она тогда составила 34 сантиметра.

"На другой столичной метеостанции - Тушино - высота сугробов составляет 31 см, в центре мегаполиса - на Балчуге - 24 см, - уточнил Тишковец. – "Чемпионами" по снегу в Подмосковье остаются Павловский Посад - 30 см и Черусти - 34 см".

По словам метеоролага, в ближайшие дни высота сугробов продолжит расти. За неделю она увеличится на 7-9 сантиметров, уточнил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и Подмосковье погода на месяц опережает климатический календарь.