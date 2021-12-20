В Мариуполе елка упала и едва не придавила гуляющих горожан Фото: скриншот

Главная елка в украинском Мариуполе рухнула из-за сильного ветра

Как сообщили в городском муниципалитете, сломалась конструкция елки. Специальная комиссия решит дальнейшую судьбу дерева, однако городские власти обещают восстановить конструкцию в ближайшее время.

«Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», - заявила пресс-служба горсовета в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Для демонтажа елки на площадь города прибыл автокран, однако водитель не смог припарковаться. Уточняется, что все остальные праздничные локации продолжают работать.

Главную елку города установили в минувшие воскресенье, 19 декабря, и она должна была загореться огнями в день Святого Николая.

Напомним, в конце ноября несколько человек стали жертвами ураганного ветра в Стамбуле. Тогда Босфор на время перекрыли, а самолеты перенаправили в Анкару и Измир.