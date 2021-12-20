Украинские националисты с файерами попытались сорвать концерт Басты в Киеве

Василий Вакуленко / Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Украинские националисты устроили акцию протеста с лозунгами, призывающими прекратить выступления российских артистов в Незалежной. Поводом для этого послужил концерт в Киеве известного российского исполнителя в стиле рэп Василия Вакуленко (известен под псевдонимом Баста).

Как сообщает телеканал "1+1", несколько десятков людей собрались перед концертным залом, где должен был выступить Баста. Они жгли файеры и требовали запрета на выступление россиян на территории Украины. Возникла даже перепалка между ними и ценителями творчества рэпера, которые напомнили, что музыка вне политики. К счастью, до драки не дошло.

Вопреки требованиям националистов, музыкант не стал отменять концерт. Выступление прошло без чрезвычайных происшествий.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские националисты невзлюбили Вакуленко за отсутствие публичных суждений о принадлежности Крыма. Он неоднократно отказывался отвечать на вопросы журналистов о полуострове, объясняя это тем, что "высказывания на эту тему разжигают ненависть между Украиной и Россией".