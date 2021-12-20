В России предложили освободить ряд семей от пошлины за услуги нотариуса в случае смерти родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила письмо на имя министра труда и социальной защиты Атона Котякова с предложением освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей.

"В целях усиления социальной поддержки многодетных и малоимущих российских семей прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", - цитирует текст обращения RT.

Общественник отметила, что важно создавать условия стимулирования рождаемости и оказывать поддержку многодетным семьям.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила инициативу Волынец и предложила перенести такие же правила и на нотариальные действия, сообщает "Москва 24".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже недвижимости. Льгота будет действовать при условии, что они покупают на эти деньги новое жилье, передает телеканал "360".