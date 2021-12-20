В России 20 декабря 2021 выявлено 27 022 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировано 27 022 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 20 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2 630. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 1 958. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 1 935 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 8% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 30 059 человек, а также зарегистрировали 1 019 летальных исходов.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 20 декабря 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 10 241 812. Жертвами инфекции стало 298 222 человека, а выздоровели 9 014 980 пациентов.