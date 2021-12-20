Папа Франциск сравнил домашнее насилие в отношении женщин с сатанизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Франциск сравнил домашнее насилие в отношении женщин с сатанизмом, отметив, что количество женщин, страдающих от домашнего насилия, очень велико.

«Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья … Эта проблема для меня почти сатанинская», - приводит Reuters слова Франциска.

По его словам, речь идет о злоупотреблении в отношении «слабого», который сам не может защититься, а способен только попытаться остановить удары. «Это унизительно, очень унизительно», - подчеркнул он.

В издании отметили, что Франциск несколько раз публично выступал против домашнего насилия, существенно выросшего во многих странах в период пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, в России обсуждается законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Предполагается, что новый документ обеспечит защиту прав жертв насилия, а также даст возможность психологической реабилитации и социальной адаптации. Ранее сайт kp.ru подробно разбирался с этой проблемой.