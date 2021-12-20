МИД Польши опровергло заявление военного об убийстве волонтеров на границе

МИД Польши утверждает, что военнослужащие волонтеров не убивали Фото: REUTERS

Замглавы министерства иностранных дел (МИД) Польши Мачей Вонсик в эфире Польского радио опроверг заявления польского солдата об убийстве военнослужащими двоих волонтеров в районе границы с Белоруссией.

По словам заместителя министра, это "высосанная из пальца история, в которую никто не поверил".

"Ни одна из гуманитарных организаций не разыскивает, не заявила о пропаже своего волонтера, который пытался помогать мигрантам", - аргументировал Вонсик.

Как ранее писал сайт kp.ru, 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко, служивший в 11 Мазурском артиллерийском полке 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, пересек границу Белоруссии и попросил политического убежища в стране.

Он заявил, что военнослужащие польской армии убили двоих волонтеров на границе белорусско-польской границе. По его словам, пограничники стреляли в волонтеров, даже не пытаясь вести с ними разговор.