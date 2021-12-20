Глава МИД Китая заявил, что дружба с Россией всегда будет крепкой

Министр иностранных дел КНР Ван И Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крепкая дружба России и Китая сохранится независимо от изменений в мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на симпозиуме по развития китайской дипломатии в условиях международной конъюнктуры в понедельник, 20 декабря 2021 года.

"Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой", - подчеркнул Ван И.

Дипломат уточнил, что партнерство этих держав выдержало многочисленные испытания и назвал его равноправным, доверительным и взаимовыгодным.

"Наши страны стали классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами", - констатировал глава министерства иностранных дел Китая.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином назвал российско-китайские отношения "образцом международного сотрудничества в 21 веке".

Напомним, Си Цзиньпин в ответ отметил, что российско-китайские отношения выстояли на фоне мировых перемен и "турбулентности".