МИД пообещал добиваться возвращения в Россию бизнесмена Клюшина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого ранее экстрадировали из Швейцарии в США. Такое заявление в понедельник, 20 декабря, сделал уполномоченный Министерстве иностранных дел РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Безусловно, будем добиваться его (Владислава Клюшина) возвращения, а также будем оказывать ему помощь по линии консульских учреждений», - заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, российского бизнесмена экстрадировали из Швейцарии в США в минувшую субботу, 18 декабря. Официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер заявляла, что это связано обвинениями против россиянина в финансовых махинациях. Посольство РФ назвало выдачу Клюшина новым эпизодом «охоты» на россиян.