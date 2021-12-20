Вологодская клиническая больница стала крупнейшим медицинским центром в регионе

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В Вологодской области завершился очередной этап модернизации областной клинической больницы №1. Теперь у жителей Вологодчины появилась возможность получать высококвалифицированную помощь у себя в регионе.

За последние годы в больнице создано четыре центра: региональный сосудистый центр, травматологический и перинатальный центр, территориальный центр медицины катастроф. Благодаря модернизации, в больнице внедрили ряд малотравматичных технологий, ранее выполнявшихся только в столичных клиниках. Так из двух тысяч высокотехнологичных операций в 2021 году, 1700 проведены на сосудах, установлены 300 кардиостимуляторов и выполнены 75 радиочастотных абляций, рассказал главврач Дмитрий Ваньков.

«За три года в областную больницу №1 вложено более 1,7 миллиарда рублей. Она превратилась в центр высокотехнологичной специализированной помощи. По уровню оснащения мы встали в один ряд с федеральными клиниками, куда ранее направляли наших пациентов. Мы продолжим закупать новое оборудование и обучать персонал», – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время визита в больницу.

Добавим, сейчас на Вологодчине готовятся к строительству вертолетных площадках в Вологде и Череповце.