Совфед не обсуждает введение штрафов за отказ от вакцинации

Сенатор Владимир Круглый уверен, что людей следует убеждать вакцинироваться, а не заставлять Фото: REUTERS

Совет Федерации России не обсуждает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его оценке, введение каких-либо санкций не повлечет за собой значительного роста числа людей, прошедших иммунизацию.

"Я уверен, что нужно действовать только путем убеждения", - подчеркнул Круглый.

Напомним, глава ведомства Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор изучает иностранный опыт в сфере применения штрафов за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По ее словам, методы, практикующиеся в других государствах, могут быть введены и в РФ, если они окажутся эффективными и применимыми.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил возможность введения в России таких же штрафов и тюремного заключения за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции как в Австрии.