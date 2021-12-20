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Общество20 декабря 2021 9:58

Правительство направит российским регионам дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорог

Мишустин сообщил, что в «нормативное состояние» будут приведены около 3 тысяч км автомобильных дорог
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российским регионам дополнительно направят 100 млрд рублей на развитие дорог

Российским регионам дополнительно направят 100 млрд рублей на развитие дорог

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство в ближайшие два года дополнительно выделит 84 российским регионам около 100 млрд рублей, которые пойдут на развитие дорожной сети. Об этом понедельник, 20 декабря, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского правительства отметил, что для реализации в том числе туристических проектов необходимо совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей стране. «В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели», - заявил премьер-министр в ходе совещания со своими заместителями, отметив, что в «нормативное состояние» будут приведены примерно 3 тысяч км автомобильных дорог.

Напомним, накануне Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей на поддержку больниц, борющихся с коронавирусной инфекции. Поручение было дано после заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом .