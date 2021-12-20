Исследование: четверг стал самым популярным днем для онлайн-покупок россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В AliExpress рассказали, что наиболее популярным временем для онлайн-покупок россиян стали 10 часов утра, а днем с наибольшей активностью – четверг.

Так, ежемесячная аудитория крупнейшего онлайн-ритейлера в России в ноябре 2021 года достигла новой рекордной отметки в 35 млн пользователей, сообщает "Газета.ru"

Специалисты рассказали, что чаще всего россияне ищут на сайте продукцию китайской компании Xiaomi, чехлы для iPhone и женские платья.

Эксперты платежного сервиса "Скрепка" рассказывали, что около 40% жителей России совершают покупки онлайн до четырех раз в месяц, 22% участников опроса - один раз в три месяца, еще 26% - один раз в полгода, передает ФАН.

Ранее стало известно, на какие товары россияне потратились осенью.

"Сильнее всего - на 73% - выросли онлайн-продажи одежды для взрослых, на 47% - детской одежды, на 39% - обуви, на 21% - спорттоваров", сообщили в CloudPayments изданию Life.ru.