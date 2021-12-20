Сувенир дагестанского мастера получил Гран-при всероссийского конкурса

Победитель конкурса Магомедали Магомедалиев. Фото: сайт минтуризма Республики Дагестан.

В финале было представлено более 400 изделий из 45 регионов России от более 260 участников. Из Республики Дагестан на призовые места в 4 номинациях претендовали 14 сувениров, 13 из них стали лауреатами окружного этапа конкурса. И это неудивительно, ведь Дагестан, самый многонациональный и мультикультурный регион России, который в этом году, кстати, отмечает 100-летний юбилей, издавна славится своими умельцами. Здешние ремесленники бережно хранят доставшиеся им в наследство от предков секреты мастерства, передают их из поколения в поколение, создают настоящие шедевры из металла, дерева, камня, кожи. А какие здесь ткут ковры, как красиво вяжут и вышивают золотом!

Больше интересных фактов и поводов познакомиться с этим регионом поближе - в проекте «Необыкновенный Дагестан».