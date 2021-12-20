Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России 21 декабря

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на вторник, 21 декабря 2021 года, запланировал несколько мероприятий, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, одним из них станет расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Кроме того, российский лидер проведет оперативное совещание с Советом безопасности России.

А вот на 22 декабря в график президента России какие-либо мероприятия не занесли. Планируется, что этот день российский лидер будет готовиться к большой пресс-конференции, которая состоится в четверг.

"Традиционно президент готовится перед пресс-конференцией, поэтому 22 декабря день будет посвящен внутренней подготовительной работе", - уточнил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин поздравил сотрудников российских спецслужб с Днем работника органов безопасности, который ежегодно отмечают 20 декабря.