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Политика20 декабря 2021 10:10

Песков заявил, что Кремль не получил прямого ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности

Представитель Кремля отметил, что на данный момент рано давать какие-либо оценки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день Кремль не получил субстантивного ответа от Вашингтона по предложениям Москвы о гарантиях безопасности в Европе. Такое заявление в понедельник, 20 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ну, пока еще рано оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение. Это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет», - заявил представитель Кремля, отметив, что на данный момент рано давать какие-либо оценки.

Напомним, сегодня, 20 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что официальный Вашингтон пока не дал какого-либо ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Дипломат отметил, что российская сторона ждет ответа, однако пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.