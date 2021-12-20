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Экономика20 декабря 2021 10:12

В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Новая структура поможет развитию комфортной городской среды
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Новшество позволит ускорить кадастрирование и регистрацию прав на объекты ЖКХ

Новшество позволит ускорить кадастрирование и регистрацию прав на объекты ЖКХ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штаб появился по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Новшество позволит ускорить кадастрирование и регистрацию прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей. Благодаря работе штаба быстрее попадут в хозяйственный оборот социально важные объекты коммунального хозяйства Москвы. Это будет способствовать своевременному развитию комфортной городской среды.

Специалисты составят дорожную карту по объектам жилищно-коммунального хозяйства города. С ее помощью можно равномерно распределить нагрузку на государственных регистраторов при подаче документов и проведении учетно-регистрационных действий.

Как сообщили в мэрии Москвы, штаб работает уже четыре недели. За это время рассмотрели 311 вопросов от ресурсоснабжающих организаций по объектам жилищно-коммунального хозяйства.

До конца года в штабе рассмотрят более 50 объектов Мосводоканала, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения в столице.