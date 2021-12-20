Кремль заявил, что конкретных предложений по встрече Путина и Зеленского нет

Кремль: субстантивной подготовки встречи Путина и Зеленского не ведется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Субстантивной подготовки встречи президента России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент не ведется. Такое заявление в понедельник, 20 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее украинский лидер заявил на брифинге, что собирается использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2» для организации встречи с российским коллегой. По его словам, на этих переговорах главы государств могли решить некоторые вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом Зеленский выразил неуверенность, что Путин «услышит» его.

Позже, представитель Кремля заявил, что пока нет ясности о возможности переговоров президента России и Украины, но отметил, что российский лидер открыт для диалога.