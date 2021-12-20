"Руспродсоюз" назвал маловероятным рост цен на мандарины перед Новым годом

Дмитрий Леонов считает, что нет необходимости закупать мандарины впрок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост розничных цен на мандарины в преддверии Нового года маловероятен, так как этим продуктом будут интересоваться многие, следовательно, его невысокой стоимостью можно привлечь больше покупателей. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

"Рост цен перед Новым годом на мандарины маловероятен, так как они для многих перед новогодними праздниками являются популярным "маркерным" товаром, то есть той покупкой, на которую ориентируется покупатель при выборе магазина", - аргументировал Леонов.

Он выразил уверенность, что в канун Нового года крупные розничные сети запустят акции со скидками на эти фрукты, поэтому нет необходимости запасаться ими впрок.

Заместитель председателя правления "Руспродсоюза" уточнил, что оптовые цены на мандарины действительно растут из-за снижения объема поставок из Турции.

Как ранее писал сайт kp.ru, стоимость мандаринов в России выросла перед новогодними праздниками на 25%.

Помимо сезонного роста спроса в ноябре-декабре повышению цен способствовали сокращение поставок из Турции, откуда поступают в страну одни из наиболее дешевых мандаринов, а также удорожание логистики.

Средняя стоимость на турецкие и иранские мандарины 152 рубля. Дешевле – только из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Средняя цена этой продукции из Перу составляет 269 рублей, из Марокко - 183 рубля, из Египта - 175 рублей.