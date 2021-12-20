Ягудин о низких баллах Медведевой и Милохина: "Участники сходят с ума!"

Ягудин о низких баллах на "Ледниковом периоде": "Участники сходят с ума!" Фото: Даниил ОПАРИН

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о судействе на проекте "Ледниковый период".

"Эту истерию по поводу 5,8 или 5,7 я вообще не понимаю. Участники сходят с ума! Такое было и в прошлом году - особенно ближе к финалу: когда кто-то получает не очень высокую оценку, то сразу испытывает большое расстройство", - рассказал ведущий шоу изданию "Газета.ru".

Ягудин отметил, что есть негласное правило: недоволен оценками - работай больше. По его словам, нет смысла расстраиваться из-за низких баллов людям, которые уже известны и успешны в своих профессиях.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании, а ныне тренер Максим Траньков объяснил, почему зрители возмущены низкими оценками Евгении Медведевой и Дани Милохина.

"Это особенная пара, они не катают номера, к которым приучил "Ледниковый". У них другой подход. Сейчас мы увидели показательный номер для шоу Ильи Авербуха, а не «Ледникового». Но эмоции на 6,0!», - сказал он.

Телеканал "360" рассказывал, как тиктокер Даня Милохин и чемпионка мира по фигурному катанию Женя Медведева завершили поцелуем полуфинальный номер на шоу "Ледниковый период". Комментарий по этому поводу участники пока не давали.