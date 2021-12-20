Снег в египетской Александрии поразил местных жителей

Снег выпал в египетской Александрии Фото: скриншот

На улицах египетской Александрии, которая оказалась под ударом мощного европейского циклона, выпал снег.

В минувшие воскресенье, 19 декабря, на Египет обрушился циклон, который принес на севере страны ливни и песчаные бури в центральную часть. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура упала до отметки -2, а в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7. Кроме того, отмечен ураганный ветер.

Жители Александрии, проснувшись утром, удивились, увидев заснеженный город. Очевидцы стали активно выкладывать видеоролики в социальных сетях.

«Прекрасная атмосфера», - отметил один из пользователей сети.

«По улицам Александрии приятно гулять», - согласился другой.

Тем не менее вскоре снег растаял и затопил улицы. Согласно прогнозам Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится по меньшей мере сутки. На данный момент порты Средиземного и Красного моря перекрыли прием судов из-за волн высотой в 5 метров.

Напомним, в конце ноября снегопады и ливни вызвали наводнения в Испании. Причиной стал шторм Арвен. В результате во многих населенных пунктах отключили электричество и проблемы с телефонной связью.