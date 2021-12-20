Замглавы МИД РФ Рябков назвал налаживание отношений с США делом политической воли

Сергей Рябков Фото: REUTERS

Россия сделала шаг в направлении налаживаний отношений с Соединенными Штатами, направив в Вашингтон предложения по гарантиям безопасности, теперь очередь американской стороны, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в понедельник, 20 декабря.

"Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией", - подчеркнул Рябков. - Все предложено американцам. Вопрос политического выбора".

По словам дипломата, негативная реакция США будет свидетельствовать о том, что они "проводят осознанную линию на нагнетание напряженности".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Деннифер Псаки заявила журналистам, что Соединенные Штаты не будут рассматривать предложения России по гарантиям безопасности, пока не проведут консультации с партнерами по Евросоюзу.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты, а предложения России по гарантиям безопасности в Европе необходимы для того, чтобы вступить в нормальный диалог.