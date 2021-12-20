Песков прокомментировал упрощенное получение гражданства Украины для преследуемых россиян

Песков заявил, что в России никого не преследуют по политическим мотивам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник 20 декабря заявил, что в России никого не преследуют по политическим убеждениям, назвав «абсолютно неверной по сути» формулировку недавно принятого украинского закона об упрощении предоставления гражданства отдельным категориям граждан. В числе тех, кто может получить украинское гражданство в упрощенном порядке, названы подвергшиеся преследованиям по политическим убеждениям россияне.

«В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что подать декларацию об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины, в частности, смогут те, кто является «гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности». В 2015 году украинский парламент проголосовал за то, чтобы объявить государством-агрессором Российскую Федерацию.

О том, насколько востребованной может оказаться упрощенная процедура получения гражданства Украины среди граждан РФ, читайте здесь.