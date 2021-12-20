В Совете Федерации оценили идею сделать 31 декабря выходным днем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов заявил, что в Совете Федерации поддерживают идею Государственной думы сделать 31 декабря выходным днем.

"Этот вопрос поднимается каждый год. Мне кажется, что 31 декабря должно быть выходным днем, потому что фактически, давайте будем честны, мало кто активно работает в этот день", - пояснил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

Отмечается, что 24 декабря 2021 года состоится пленарное заседание Совфеда, на котором бы "успели принять это решение".

Напомним, первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил сделать последний день года постоянным выходным. Он отметил, что людям "нужно готовиться, встречать гостей", и поэтому три дня - с 31 декабря по 2 января - должны стать выходными, передает ОТР.

Ранее более половины россиян высказались за увеличение государственных праздников. Сторонников праздников больше среди женщин ( 57%), чем среди мужчин (51%).