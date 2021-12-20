В Амурской области в 2022 году откроется еще 29 «Точек роста»

«Точки роста» помогают получать качественное образование детям из сельской местности и небольших городов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области в 2022 году откроют еще 29 «Точек роста». Цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и экологии с самым современным оснащением помогут школьникам из небольших населенных пунктов получать углубленные знания по естественнонаучным и технологическим направлениям. Учебные центры, открывающиеся в рамках нацпроекта «Образование», позволяют обеспечить высокое качество знаний не только для школьников из крупных городов, но и для детей из маленьких поселков.

- Создание таких объектов даст возможность детям получать эффективное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Важно, чтобы качество образования в небольших населенных пунктах не уступало школам больших городов. На решение этой задачи направлены и другие программы национального проекта «Образование». В рамках него создаем в учебных заведениях цифровую образовательную среду, модернизируем спортивные залы, запустили по малым населенным пунктам мобильные технопарки «Кванториум», принимаются и другие меры поддержки.

В этом году в Приамурье открылись еще 29 «Точек роста». Вместе с действовавшими ранее 68 центрами теперь их в регионе стало 97. Образовательные центры оснащены по последнему слову техники: для лабораторий приобретают ноутбуки, цифровые микроскопы, конструкторы для практики блочного программирования с комплектом датчиков и другим инвентарем. Планируется, что к 2024 году «Точки роста» появятся в 220 школах Приамурья.

Проект «Точка роста» реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ. Это специальные образовательные центры, которые создаются на базе школ в селах и малых городах России. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Центры открываются в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование». В этом учебном году в России было открыто 4,5 тысячи «Точек роста», федеральная сеть образовательных центров охватывает уже 9 тысяч школ. До конца 2024 года «Точки роста» откроют на базе 24 тысяч школ по всей стране.