Суд отправил сына Павла Астахова под домашний арест на два месяца

Суд отправил под домашний арест сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сын бывшего детского обмудсмена Павла Астахова проведет под домашним арестом два месяца. Такое решение вынес суд Головинского района Москвы.

«Головинским районным судом города Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А.П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, сроком до 18 февраля 2022 года», - сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Антон Астахов проходит фигурантом по делу о мошенничестве в крупном размере. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее на kp.ru сообщалось, что суд отказался избрать мерой пресечения для Антона Астахова домашний арест.

Сын детского омбудсмена в 2012 году уже имел неприятности с законом. Он совершил мелкое ДТП и отказался пройти освидетельствование на алкоголь. Сотрудник полиции в суде заявил, что визуально Антон Астахов имел признаки алкогольного опьянения. Тогда Астахова лишили прав на полтора года.