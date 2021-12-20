Эксперт по энергетике спрогнозировал повышение цен на газ в Европе до 3 тысяч долларов Фото: Архив "КП"

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин спрогнозировал повышение цен в Европе до трех тысяч долларов за кубометр газа.

"В ближайшее время будем штурмовать две тысячи. Может быть это будет сегодня, может на неделе, может после праздников. Все зависит от стечения обстоятельств", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Отмечается, что рост цены обусловлен негативными политическими заявлениями в адрес "Северного потока-2", снижением запасов газа в европейских хранилищах и погодными условиями.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что цены на природный газ в Европе и Азии могут вырасти примерно в четыре раза - до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ).

Аналитики Citigroup уверены, что любой всплеск спроса на голубое топливо или проблемы в цепочках поставок энергоресурсов приведут к толчку котировок, передает ФАН.

Напомним, 20 декабря 2021 года цена январского фьючерса на газ в Европе превысила отметку в $1700 за 1 тыс. куб. м., сообщает RT.