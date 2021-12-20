Бельгия одобрила вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет

В Бельгии одобрили вакцинацию детей от 5 лет, но без ограничений для тех, кто от нее отказывается Фото: REUTERS

Бельгийская межминистерская конференция по здравоохранению одобрила вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает телеканал RTBF.

В Минздраве страны отметили, что вакцинация будет добровольной. В качестве препарата используют Pfizer-BioNtech.

В первую очередь планируется привить детей, которые входят в группу риска по имеющимся у них заболеваниям.

В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений для детей, которым не поставили прививки, вводить не собираются.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12 до 17 лет может стартовать в России уже в конце декабря этого года. По его словам, еще через два месяца может начаться вакцинация детей в возрасте 6 до 11 лет.