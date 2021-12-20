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Политика20 декабря 2021 11:41

В МИД ФРГ заявили, что предложения России по гарантиям безопасности ясны и обсуждаются

В ведомстве указали на необходимость обсудить предложения в соответствующих форматах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД ФРГ заявили, что предложения России по гарантиям безопасности ясны и обсуждаются

В МИД ФРГ заявили, что предложения России по гарантиям безопасности ясны и обсуждаются

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе ясны. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Германии, отметив, что предложения России обсуждают их со всеми партнерами Берлина в Европейском союзе и НАТО.

«Предложения … российский МИД сам обнародовал, это значит, что содержание ясно… Речь сейчас идет о том, чтобы, конечно, обсудить эти предложения… в соответствующих форматах для диалога … Мы, само собой, обсуждаем эти предложения, представленные Россией, которые Россия сама обнародовала, со всеми партнерами в ЕС и НАТО», - заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 20 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. Дипломат уточнил, что российская сторона ждет ответа, однако пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.