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Здоровье20 декабря 2021 11:48

Минздрав РФ разрешил компании "Генериум" клинические исследования вакцины от коронавируса

Испытания планируют завершить через два года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав РФ разрешил компании "Генериум" клинические исследования вакцины от коронавируса

Минздрав РФ разрешил компании "Генериум" клинические исследования вакцины от коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России дало разрешение компании «Генериум» на клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной Гам-КОВИД-Вак у здоровых добровольцев», - говорится в соответствующем документе.

Отмечается, что предположительно в исследовании примут участие 1 320 добровольцев, а испытания планируют завершить через два года - 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее Минздрав РФ продлил срок регистрации вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» на год - до 1 января 2023 года. Как писал сайт kp.ru, позже в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что первая серия вакцины «ЭпиВакКороны-Н» была выпущена в гражданский оборот, отметив, что препарат предназначен для клинических исследований третьей фазы.