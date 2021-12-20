Защита подозреваемого в госизмене Ильи Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, который сейчас находится в СИЗО по делу о государственной измене, не знает о ролике, якобы записанном бизнесменом для близких в случае ареста. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Сергей Афанасьев.

Как ранее сообщил Forbes, год назад основатель Group-IB разослал своим близким видео, которое начинается со слов «если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». Как сообщил один из друзей бизнесмена заявил изданию, предприниматель предполагал, что его могут лишить жизни или посадить.

«У меня в настоящий момент нет какой-либо информации об этом, видео я не видел, Илья его не показывал. В среду я планирую навестить его в СИЗО, спрошу о ролике», - приводит РИА Новости слова адвоката.

Напомним, в начале октября Следственные органы предъявили бизнесмену обвинение в государственной измене. Санкции статьи о госизмене предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, сам Сачков заявил, что не является изменником, а также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать тому, чтобы он на время следствия находился под домашним арестом «с максимальными ограничениями».