Путин и Моди поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России и премьер-министр Индии поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных направлениях», - говорится в заявлении.

Кроме того, российский лидер и премьер-министр Индии обсуждали практические вопросы реализации достигнутых по итогам визита в Нью-Дели договоренностей. Как отмечается, был выражен «взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией».

Напомним, 6 декабря, президент России совершил визит в Индию, где встретился с премьером страны. В ходе разговора политики обсудили афганскую проблему. Путин высказал обеспокоенность в связи с событиями в Афганистане, а также заявил, что Москва относится к Индии как к великой державе с дружественным народом.